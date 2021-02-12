Россиянам перечислили три признака постковидного синдрома

Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с постковидным синдромом. У него есть несколько признаков, основными считаются нарушение внимания, повышенная утомляемость и потливость.

Директор национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Игорь Никитин подчеркнул, что подобные симптомы указывают на поражение периферической центральной нервной системы. Его слова привело агентство «Москва».

«Нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться, <…> потливость, очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными», — перечислил Никитин.

Среди проявлений постковидного синдрома он упомянул депрессию, поражение сердечно-сосудистой системы и изменение функции почек. В таких случаях человеку требуется реабилитация. Ее разрабатывает профильный врач.

Перенесшим ковид не помешают занятия лепкой — им нужно тренировать мелкую моторику. Быстрее восстановиться после болезни поможет включение в рацион блюда с высоким содержанием клетчатки.