Россиянам перечислили симптомы птичьего гриппа

При всех штаммах птичьего гриппа наблюдаются практически одинаковые признаки. О заболевании может говорить интоксикация, а также высокая температура и кашель. Об этом рассказал врач инфекционной больницы № 2 Москвы Илья Акинфеев.

По словам инфекциониста, все штаммы птичьего гриппа протекают у людей примерно с одинаковыми симптомами.

«Классическая симптоматика: резкое начало заболевание, сильная интоксикация, загрудинная боль, сухой кашель и резкое поднятие температуры до 39-40 градусов», — привело слова Акинфеева Ura.ru.

Врач добавил, что точно определить штамм гриппа нельзя без проведения специфической диагностики. С утверждением об одинаковых признаках болезни согласился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Никаких особенных черт нет. Все симптомы, присущие гриппозной инфекции. Как правило, это тяжелое течение инфекции», — подчеркнул он.

Ранее Викулов объяснил, как защититься от заражения птичьим гриппом. Он посоветовал исключить из рациона дичь, плохо обработанное мясо и сырые яйца.