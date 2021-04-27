Россиянам перечислили симптомы повышенного холестерина

Повышение уровня «плохого» холестерина может привести к развитию атеросклероза. Признаком увеличения может быть острая боль в груди или ногах, а также одышка. Об этом предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

«По химическому составу различают „плохой“ и „хороший“ холестерин. „Плохой“ холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Все эти части тела могут очень сильно пострадать», — пояснил врач радио Sputnik.

Он добавил, что «хороший» холестерин препятствует появлению атеросклероза. По словам Сапего, обычно повышение можно заметить, когда артериям уже нанесен серьезный ущерб. Но есть и визуальные признаки увеличения уровня холестерина.

«Симптомами может быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног», — рассказал врач.

Также для пожилых людей характерно появление под кожей жироподобных пятен желтоватого оттенка. Такое проявление называется ксантелазмой. В половине случаев пятна говорят о высоком уровне холестерина.