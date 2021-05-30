Россиянам перечислили самые полезные блюда из мяса

При приготовлении мяса основной секрет его «полезности» — это отсутствие дополнительных жиров. Поэтому при готовке не рекомендуется использовать растительное или сливочное масло или же жирные соусы.

Пища, которая не содержит ничего из вышеперечисленного, будет иметь преимущества по сравнению с другими блюдами из мяса, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Это может быть какое-то запеченное мясо, это может быть мясо, приготовленное на гриле, может быть отварное, либо приготовленное на пару мясо — такие способы приготовления, при которых мы не добавляем дополнительные калории», — объяснила диетолог.

Плюсом будет, если мясо приготовлено вместе с овощами, поскольку последние содержат пищевые волокна и витамин С, который нужен для усвоения белков и железа, содержащегося в мясе.

Врач также назвала лучшие способы приготовления мяса. В первую очередь, по ее словам, это мясо (птица и говядина), запеченное с зеленью или овощами. Следом идет куриная грудка, индейка или говядина, которые приготовлены на гриле со специями, но без масла.

Натуральные запеченные или приготовленные на пару котлеты расположились на третьем месте. Блюда из тушеного мяса — также говядина или тушеная с овощами птица, находятся на четвертом месте в списке.

Завтрак должен включать несколько компонентов, если вы хотите похудеть, рассказала ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Стрельникова. Самый главный из них — белок. Из него строятся клетки, благодаря ему человек долго не испытывает чувство голода. Больше всего для завтрака по содержанию белка подходят белые сыры, натуральные йогурты и творог, а также слабосоленый лосось и яйца.