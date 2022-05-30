Россиянам перечислили продукты, которые уменьшают аппетит

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что притупить чувство голода помогут продукты, богатые клетчаткой. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой», — сказала специалист.

Также, по словам Соломатиной, для уменьшения аппетита можно съесть горячий суп с цельнозерновым хлебом или яйца. В яйцах содержится белок и холин, который обеспечивает передачу нервного импульса и заряжает бодростью.

Специалист также порекомендовала обратить внимание на какао с корицей и чай с молоком. К этим напиткам можно добавить горсть орехов.

«Съешьте горсть кедровых орехов после основного приема пищи, если вы не чувствуете насыщение. Они надолго купируют желание что-то съесть», — подытожила диетолог.