Россиянам перечислили продукты, которые способствуют развитию кариеса

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили продукты, которые чаще других застревают в зубах и способствуют развитию кариеса. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалистов, быстрее всего разрушают зубы сахар, соль и продукты с повышенной кислотностью.

«Сахар разрушает эмаль зубов. Например, леденцы сладкие провоцируют кариес. Он еще быстрее начинает развиваться в полости рта, поэтому мы детей пытаемся ограничить в употреблении сладкого, Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи: мяса, колбасы, которые застревают межзубных контактов приводят к ее разрушению», — сказала Балакирева.

Конников отметил, что сахар и соль особенно влияют на качество эмали зубов. После употребления пищи он посоветовал полоскать рот водой или же применять ирригатор.

«Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — заключил медик.