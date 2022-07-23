Россиянам перечислили причины отказа в операциях на носу

Пластическая операция на носу предполагает предварительный осмотр врачом-хирургом. Но в ряде случаев пациентам отказывают в ринопластике. Как пояснил в беседе с сайтом «Дни.ру» пластический хирург Тигран Алексанян, это не капризы врачей, а обычная медицинская практика.

Специалист отметил, что если пациенту меньше 18 лет, то операции по изменению формы носа не проводятся. В этом возрасте хрящевая ткань еще продолжает формироваться, а вмешательство хирурга может привести к непредсказуемым последствиям.

После первичного осмотра специалисты назначают пациенту целый спектр анализов и исследований. При этом отказать в операции хирургу может в случаях, если выяснит, что у клиента есть хронические или аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, проблемы с сердцем или заболевания крови.

Ринопластика — это прежде всего хирургическое вмешательство со всеми рисками и последствиями. Поэтому врач внимательно изучает каждого пациента: не останутся ли у него рубцы, как изменится строение тканей, насколько долгой будет реабилитация.

У примеру, при склонности к отекам, есть риск, что в прооперированном носу станет скапливаться жидкость. Поэтому важно прислушиваться к врачам и следовать всем их рекомендациям.