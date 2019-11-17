Россиянам перечислили наименее вредные сладости

О вреде сладкого знают все. Но, если пончики и торты стоит совсем исключить из рациона, то мармеладом и горьким шоколадом можно себя побаловать. Именно эти продукты несут меньше вреда для организма, рассказала врач-диетолог Людмила Зотова.

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«Самые безвредные по всем параметрам — мармелад, пастила, зефир (на агар-агаре, а не на химических желеобразователях) и горький шоколад», — сказала она «АиФ».

По словам диетолога, при выборе сладостей можно всегда пользоваться одним ключевым правилом: чем у десерта сложнее состав, тем он будет вреднее для здоровья. Таким образом, всегда лучше отдавать предпочтение моносладостям. К ним, например, относится мед и варенье.

«Самые вредные жаренные во фритюре сладости (пончики, чак-чак, хворост), где высокое количество простых сахаров сочетается с трансжирами», — отметила Зотова.

Она добавила, что сразу за жаренными блюдами по вредности идут продукты из дрожжевого теста. Стоит избегать и шоколадных батончиков, а также тортов с обилием крема. Молочные десерты тоже могут быть опасны, а сладости, в которых используются сырые белки, несут угрозу с точки зрения микробиологии.