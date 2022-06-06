Россиянам перечислили главные симптомы головной боли напряжения

Врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов рассказал, что означает головная боль напряжения и какие симптомы указывают на нее. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, головная боль напряжения имеет различные симптомы, которые сопровождают человека на протяжении всего заболевания.

«Повышенный уровень тревожности, внутреннее беспокойство, напряженность, ноющие, колющие боли в области сердца, ощущение замирания, остановки или перебоев в сердце», — рассказал врач.

Также человек при этом виде головной боли может столкнуться с нехваткой воздуха, удушьем и даже болями в животе.

По словам невропатолога и руководителя медицинского центра акупунктуры Игоря Орлова, от головной боли можно избавиться с помощью массажа ушных раковин. Для этого следует положить на ушную раковину ладони и слегка надавливать, не спеша повторяя и постепенно усиливая давление на уши.