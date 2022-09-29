Россиянам обозначили ранние признаки атеросклероза | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 21:25

Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список

Власть

29 сентября 2022, 21:24

Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН

Реклама

Культура

29 сентября 2022, 21:17

Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году

Спорт

29 сентября 2022, 21:17

Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности

Общество

29 сентября 2022, 21:06

Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

Культура

29 сентября 2022, 21:06

Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

Здоровье

29 сентября 2022, 21:05

Россиянам обозначили ранние признаки атеросклероза

Читать 360tv в

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала ИА Ura.ru, что первыми признаками развития атеросклероза являются боли в мышцах и груди.

Врач заметила, что люди старше 40 лет чаще болеют атеросклерозом. По ее словам, поначалу патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают незаметно.

Реклама

«Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Реклама

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама