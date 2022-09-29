Россиянам обозначили ранние признаки атеросклероза | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам обозначили ранние признаки атеросклероза

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Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала ИА Ura.ru, что первыми признаками развития атеросклероза являются боли в мышцах и груди.

Врач заметила, что люди старше 40 лет чаще болеют атеросклерозом. По ее словам, поначалу патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают незаметно.

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«Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов», — цитирует специалиста ИА Nation News.

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