Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

Желательно, чтобы перед отпуском у человека полностью сформировались антитела к коронавирусу. Это происходит спустя 21 день после введения второго компонента прививки. Об этом рассказала главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.

Поэтому для тех, кто собрался в отпуск этой осенью, вакцинироваться от коронавируса нужно прямо сейчас, посоветовала эксперт.

«Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител», — рассказала врач агентству «Прайм».

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, ученый-генетик Павел Волчков ранее заявил, что третья волна коронавируса начнет отступать уже с середины июля. Такой прогноз дал ученый, сравнивая данные по заболеваемости в Индии и России. При третьей волне в России почти ежедневно обновляются рекорды смертности за все время с начала пандемии.