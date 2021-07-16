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    16 июля 2021, 07:21

    Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

    Анастасия Калинина

    Желательно, чтобы перед отпуском у человека полностью сформировались антитела к коронавирусу. Это происходит спустя 21 день после введения второго компонента прививки. Об этом рассказала главный врач, руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Светлана Бунова.

    Россиянам объяснили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

    Поэтому для тех, кто собрался в отпуск этой осенью, вакцинироваться от коронавируса нужно прямо сейчас, посоветовала эксперт.

    «Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител», — рассказала врач агентству «Прайм».

    Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, ученый-генетик Павел Волчков ранее заявил, что третья волна коронавируса начнет отступать уже с середины июля. Такой прогноз дал ученый, сравнивая данные по заболеваемости в Индии и России. При третьей волне в России почти ежедневно обновляются рекорды смертности за все время с начала пандемии.