Россиянам объяснили возможную причину роста смертности от COVID-19

Жара могла внести свою лепту в повышение уровня смертности от COVID-19 в России. Статистика должна пойти на спад в ближайшее время, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

В последние недели в РФ количество летальных исходов среди больных ковидом достигло порядка 800 человек в сутки. Установившаяся во многих регионах страны аномально жаркая погода — одна из вероятных причин сложившейся ситуации.

В мае прошлого года и декабре 2020-го — январе 2021-го, когда фиксировали предыдущие пики заболеваемости, уровень смертности не был таким высоким. Не исключено, что жара ухудшила состояние больных.

«Я сам лежал в больнице при жаре +32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных +22…+23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38», — поделился своим опытом Нетесов.

Он выразил уверенность, что температура в помещении способна «вносить существенный вклад в увеличенную смертность».

Новый штамм SARS-CoV-2 — «дельта», по словам биолога, мог оказаться еще одной причиной высокого уровня летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

«По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть», — сказал ученый.

Поскольку жаркая погода начала покидать ряд российских регионов, уровень заболеваемости стал снижаться. На спад должна пойти и статистика смертности: она всегда отстает на одну-две недели.

«Если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — подытожил Нетесов.