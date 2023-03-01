Здоровье 01 марта 2023, 02:34 Россиянам объяснили, в каких случаях нужно воздержаться от соблюдения поста Терапевт Кривцова: воздержаться от соблюдения поста нужно во время и после болезней РИА «Новости»

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Великий пост у православных христиан начался 27 февраля. Но есть люди, которым следует воздержаться от его соблюдения. Например, не следует блюсти пост людям с заболеваниями гриппом, COVID-19 и прочими вирусными инфекциями, предупредила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова в беседе с Ura.ru.

Воздержаться от соблюдения поста следует людям после перенесенной болезни, пока медики не констатировали полное отсутствие отдаленных осложнений.

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Кривцова заметила, что осенне-весенний сезон — это всегда понижение клеточного иммунитета и соответственно повышение массовости заболеваниями вирусными инфекциями, в числе которых ОРВИ, грипп и коронавирус.

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«Конечно же, и идеология конфессиональная, и врачи считают, что в остром состоянии не надо придерживаться жестких догм. Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций», — заметила врач.

В период болезни человеку необходима, в частности, белковая пища, отметил Кривцова.

«Обязательно длинные углеводы, клетчатка и тот самый белковый бульон, который и решает вопрос дезинтоксикации [при болезни]», — сказала она.

Однако, как заметила Кривцова, в православной конфессии белковая пища считается невозможной.

«Но все христианские догмы говорят о том, что во время заболевания рекомендовано прежде всего поддерживать тот режим, который улучшает качество выздоравливания человека», — заметила врач.

Она рекомендовала отказаться от острого, кислого, сладкого и применения специи, поскольку это может вызвать осложнения ЖКТ и усугубить течение инфекции. Также, по ее словам, нужно исключить из рациона тяжело перевариваемую пищу или консерванты.

Великий пост у православных христиан продлится до 15 апреля включительно. Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, какими продуктами лучше всего заменить мясо на этот период.