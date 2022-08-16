Россиянам объяснили, в чем заключается польза сырых яиц
Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с NEWS.ru раскрыл пользу употребления сырых яиц. По словам медика, они в первую очередь полезны для гортани.
Специалист подчеркнул, что благодаря употреблению сырых яиц стимулируются мышцы гортани.
«Соответственно, лучше работают мышцы гортани. В гортань сырые яйца вовсе не попадают», — процитировало ИА Nation News слова Лескова.
Чтобы не подхватить сальмонеллез, сырые яйца рекомендуется употреблять исключительно в свежем виде, резюмировал отоларинголог.