Россиянам объяснили, в чем заключается опасность подсластителей

Биолог Ирина Мальцева заявила, что употребление искусственных заменителей сахара может привести к диабету второго типа. По ее словам, подсластители вредят здоровью не меньше, чем обычный сахар. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«С подсластителями есть одна подлянка. Они все вызывают выброс инсулина. У нас есть рецепторы к сладкому не только в ротовой полости, но и внутри организма, и когда подсластитель попадает в организм с пищей, то рецепторы на него реагируют, как на глюкозу. Идет выброс инсулина, даже если реально глюкозы в еде нет», — объяснила Мальцева.

Она отметила, что человеческий мозг не может отличить, настоящая глюкоза попадает в кровь или подсластитель. Таким образом, заменитель сахара провоцирует выброс большого количества инсулина, что может привести к развитию инсулинорезистентности, а в итоге и к диабету второго типа.

В связи с этим диетолог посоветовала любителям сладкого вместо обычного сахара и подсластителей перейти на фрукты и ягоды, чтобы не заполучить опасное заболевание.