Россиянам объяснили, в чем опасность меда

В холодное время года многие россияне любят побаловать себя чаем с добавлением меда. Но при определенных условиях мед может оказаться вредным для организма. Более того, неправильное употребление этого продукта может стать причиной простуды.

«Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед», — рассказал в беседе с радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Он объяснил, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение.

«Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», — отметил диетолог.

Врач предупредил, что стоит избегать продуктов, которые могут спровоцировать перепады температуры тела.

Золотарев объяснил, что чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. По его словам летом лучше пить горячий чай, а зимой отдать предпочтение напиткам комнатной температуры.

«Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма», — заметил диетолог, отметив, что это не всегда полезно.

Растительное мясо многие россияне считают полезным продуктом, но это далеко не так, предупредила диетолог Римма Мойсенко. В составе веганских мясных продуктов, по ее словам, искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных.