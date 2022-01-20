Россиянам объяснили сокращение карантина по коронавирусу

Уменьшение срока карантина с 7 до 14 дней относится к тем, кто контактировал с больными COVID-19, а не к самим заболевшим. Об этом ТАСС рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Сокращение срока связано с тем, что инкубационный период вариантов «омикрон» и «дельта» не превышает семи дней. Поэтому нет риска, что контактировавший с зараженным «омикроном» будет заразным после этого срока, объяснил врач.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. То есть после контакта с заболевшим члены семьи находятся на карантине не 14 дней, а семь», — заявил Тимаков.

Он добавил, что для заболевшего человека семидневный карантин — минимальный срок, дальше ситуация сложится исходя из его выздоровления.

О сокращении срока карантина объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вариант коронавируса «омикрон» зафиксирован 1682 раза в 67 регионах страны. По состоянию на 18 января в России 60% заболеваний приходится на штамм «дельта», а 40% — на вариант «омикрон».