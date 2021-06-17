Россиянам объяснили, с какими продуктами опасно есть черешню

Как выяснилось, не со всеми продуктами можно сочетать черешню. В основном это касается бобовых. Кроме того, пациентам с гастритом следует есть эту ягоду очень осторожно. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

«Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют гастрит острого типа или сахарный диабет. Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами», — передало РИА «Новости» слова Татьяны Бочаровой.

Она отметила, что речь идет о малине, вишне, винограде, сливе, яблоке и цитрусовых, уточнило ИА Nation News.

Диетолог обратила внимание, что черешню вредно сочетать с бобовыми. Также не нужно есть эту ягоду после супа с фасолью или гороховой каши. Иначе вздуется живот и будет усиленное газообразование. Также сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.

Бочарова порекомендовал кушать черешню хотя бы через 30 минут после еды, а не сразу. Так ягода положительно повлияет на пищеварительную систему.