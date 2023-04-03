Здоровье 03 апреля 2023, 17:33 Россиянам объяснили, с чем связана повышенная жирность волос

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Трихолог Юлия Нагайцева разъяснила радиостанции «Говорит Москва», что заболевание, которое связано с потерей волосяного покрова, а также выработка кожного сала являются причинами повышенной жирности волос.

«Одно дело, когда кожа активно вырабатывает сальный секрет, здесь нужно брать шампуни с высокой промывающей способностью», — порекомендовала Нагайцева.

По ее словам, нельзя использовать бессульфатные шампуни, в противном случае волосы будут грязными постоянно.

«Очень часто говорят, что волос раньше был нормальный, а теперь стал жирный. При этом есть жалобы на уменьшение объема волос. И вот это уже проблемы, это заболевание», — предупредила трихолог.