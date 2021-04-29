Россиянам объяснили, при появлении какого пота нужно идти к врачу

При появлении холодного пота и повышении температуры тела необходимо обратиться за помощью к медикам. Об этом предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

«Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель», — рассказала врач «Звезде».

Она пояснила, что при выделении большого объема холодного пота речь идет о гипергидрозе. Такое нарушение в работе организма может говорить об активной фазе атаки вирусов. За рекомендациями по лечению стоит обратиться к врачу.

«Вообще, это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая», — отметила Лапа.

Ранее телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, что холодный пот может появляться при аллергической реакции. Также симптомами аллергии являются заложенность носа, кашель, осиплость голоса, тошнота и рвота.