Россиянам объяснили, при каких головных болях надо немедленно вызывать врача

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что далеко не каждая головная боль является поводом обращения к врачу. Однако есть такие, которые несут опасность для жизни. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Человек должен насторожиться после боли, которая не проходит даже после приема обезболивающего.

«Такая головная боль бывает при субарахноидальном кровоизлиянии, которое возникает при разрыве сосуда на фоне подъема атмосферного давления. В данном случае требуется экстренная госпитализация», — объяснил Кузьмин.

Кроме того, человеку стоит бить тревогу, если сильнейшие боли повторяются чаще двух-трех раз в неделю.

«В момент самой головной боли, чтобы купировать приступ, рекомендуется принимать обезболивающие. Можно ли их пить постоянно? Это не совсем правильно. Может возникнуть синдром привыкания и так называемая „абузусная“ головная боль», — резюмировал медик.