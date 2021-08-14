Россиянам объяснили, почему важно мыть арбуз и дыню с мылом

Арбузы и дыни перед употреблением нужно обязательно мыть с мылом теплой водой. Все дело в том, что микробы при разрезании плода могут попасть в мякоть, а это может привести к кишечной инфекции. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию», — рассказала Стародубова в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, поверхность фруктов нужно защищать от загрязнения и летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать разные инфекционные заболевания и пищевые отравления.

Диетолог ранее объяснила, что арбуз и дыню не стоит есть до зеленой части. В ней накапливаются нитраты. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо только в холодильник, закрыв пищевой пленкой.