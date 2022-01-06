Россиянам объяснили, почему вакцинация от COVID-19 останется бесплатной

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. Это закрепит на законодательном уровне тот факт, что ее включили в календарь прививок. Об этом сообщил РБК.

Вакцинацию против COVID-19 включили в национальный календарь прививок в конце декабря прошлого года.

Это делает вакцинацию от коронавируса бесплатной на законодательном уровне, объяснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Раньше проведение прививки без оплаты было временным решением.

«Теперь ответственность за финансирование вакцинации становится закрепленной на законодательном уровне, четко определяются источники финансирования», — отметила Попович.

С тем, что главное условие, благодаря которому прививки против коронавируса останутся бесплатными, — это утверждение календаря прививок с этой вакцинацией, согласился инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

В национальный календарь, по его словам, включают прививки, которые рекомендованы для обязательного применения. Малышев отметил, что при этом сохраняется принцип добровольности.

Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут приняты международными регуляторами в 2022 году. Но это значит, что и России надо будет одобрить западные вакцины. Кроме того, РФ нужно будет навести порядок с унификацией препаратов, чтобы сделать выпуск вакцин максимально прозрачным. «360» разбирался, что это значит для российского рынка.