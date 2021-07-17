Россиянам объяснили, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка

Россиянам посоветовали в период пандемии отказаться от шашлыков и наваристых бульонов. Все дело в том, что это очень тяжелая пища.

Об этом Urа.ru рассказала завотделением аллергологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-аллерголог, диетолог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

«Самое главное, чтобы не было жареных шашлыков, которые сейчас на природе готовят. Это очень тяжелая пища, особенно в условиях жары и пандемии. Но кусочек сала можно употребить, особенно за завтраком, небольшой пласт», — объяснила она.

По словам эксперта, наваристые бульоны тоже попали под запрет, потому что они раздражают слизистую оболочку, а это может вызывать воспалительные процессы. В результате увеличивается проникаемость вирусов в организм. В такой период также лучше воздержаться от соленых и острых блюд.

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что к списку запрещенных продуктов нужно отнести мучное и сладкое. Потому что такие продукты провоцируют внутренние воспалительные процессы.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что курение при жаркой погоде может закончиться обмороком или предынсультным состоянием.