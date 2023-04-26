Здоровье 26 апреля 2023, 12:12 Россиянам объяснили, почему стоит есть меньше колбасы Врач Сапего: в колбасе содержатся канцерогены, патогены и много соли

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Врач-терапевт Георгий Сапего в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, по какой причине стоит уменьшить употребление колбасы или же отказаться от нее полностью. Как отметил эксперт, в этом продукте содержится множество канцерогенов и соли.

Кроме того, в колбасе есть много животных насыщенных жиров, от которых возрастает уровень «плохого» холестерина.

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«Но главное то, что колбасы относят к так называемому процессированному, то есть обработанному мясу. Такие продукты содержат канцерогенные вещества и повышают риск развития рака», — добавил терапевт.

Чаще всего немецкие колбасы становятся источником заражения вирусом гепатита Е. Людям с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеванием стоит полностью убрать колбасу из своего рациона, резюмировал медик.