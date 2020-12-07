Россиянам объяснили, почему при COVID-19 опасно пить алкоголь

Употребление алкоголя сказывается почти на каждом органе человеческого организма. Пить спиртное особенно опасно тем, кто заболел COVID-19. При этом новогодние праздники не могут быть исключением, заявила заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

«Как врач, я не могу советовать те или иные спиртные напитки. Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека. В целом можно сказать, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя», — привело РИА «Новости» слова замглавы социального комитета Совфеда.

Кусайко добавила, что злоупотребление спиртным приводит к развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Этот синдром является одним из самых тяжелых осложнений ковида. Кроме того, алкоголь нельзя пить вместе с лекарствами. При коронавирусе пациенты часто лечатся дома и принимают препараты самостоятельно.

«Алкоголь изменяет действие любых медикаментов. При наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада лекарства работают не так, как надо, или вовсе блокируются», — пояснила врач.

По словам медика, часть спиртного выводится из организма через легкие. Это делает их более уязвимыми, что крайне опасно при коронавирусе.

«Можно сказать, что употребление алкоголя ухудшает течение любого инфекционного заболевания. После перенесенной инфекции, на мой взгляд, алкоголь также следует исключить. Особенно на первых стадиях реабилитационного процесса», — отметила Кусайко.

Она подчеркнула, что после болезни не стоит подвергать сосуды дополнительной нагрузке. При этом позволить себе немного спиртного можно только в случае хорошего самочувствия. Но тогда стоит выбирать только слабоалкогольные напитки, в которых нет сахара.