Россиянам объяснили, почему после утренних тренировок может расти вес

Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин рассказал, что утренние тренировки могут привести к набору веса. Такое случается в том случае, если человек после утреннего перекуса и физических упражнений не ест до вечера, написал сайт РИАМО.

Таким образом, по словам специалиста, организм запасает энергию.

«Если человек больше съел, чем потратил энергии, то вес увеличивается. Это не зависит от времени суток. Но, конечно же, если ты потренировался утром, перекусил, а потом целый день до вечера ничего не ел, то организм будет запасать энергию. Он (организм — ред.) не знает, что парню или девушке в следующий раз взбредет в голову. Вдруг снова человек начнет морить себя голодом, поэтому организм начинает откладывать энергию. Как результат — набор веса», — сказал Калинин.

Специалист посоветовал переходить на правильное питание, а также создавать дефицит калорий. Он отметил, что достаточно уменьшить их потребление на 15%. Кроме того, прием пищи должен всегда происходить в одно и то же время.