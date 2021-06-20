Россиянам объяснили, почему опасно принимать витамин D в период активного солнца

Если одновременно принимать витамин D и загорать, то могут возникнуть пигментные пятна. Об этом предупредил гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа.

«Конечно, потому что витамин D — это гормоноподобный витамин. А любой гормоноподобный витамин может вызвать необратимые какие-то реакции. Опять же, не знаем и не контролируем, сколько же у нас его», — рассказала она ТАСС.

Врач отметил, что при дефиците витамина в таком случае ничего не будет, а если избыток — обязательно будут пятна.

Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, витамин D стал самым популярным среди россиян. В течение года 52% респондентов так или иначе принимали витамины. Также среди опрошенных 58% согласны с тем, что витамины можно принимать только после назначения врача. Лишь 2% заявили, что в витаминах нет никакой необходимости.

Ранее врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова посоветовала продолжить принимать витамин D летом, несмотря на более активное действие солнечных лучей.