Россиянам объяснили, почему очки неэффективны от коронавируса

Подхватить коронавирус через слизистую глаза очень сложно, поэтому для защиты от инфекции не стоит рассчитывать на очки. Об этом заявил профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

«Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учетом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом», — пояснил Ura.ru профессор.

Он добавил, что на слизистой глаза содержатся такие ферменты, как лизоцимы. Они помогают бороться с посторонними вирусами и бактериями.

Ранее профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об исследовании китайских ученых. Специалисты пришли к выводу, что использующие очки люди заболевают COVID-19 в пять раз реже.

По словам Чепурнова, в выводах китайских ученых есть логика, так как «слизистая глаз является значимым контактным эпидемиологическим моментом». Но российским специалистам необходимо провести собственные исследования, чтобы сделать какое-то заключение.