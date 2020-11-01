Россиянам объяснили, почему очки неэффективны от коронавируса
«Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учетом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом», — пояснил Ura.ru профессор.
Он добавил, что на слизистой глаза содержатся такие ферменты, как лизоцимы. Они помогают бороться с посторонними вирусами и бактериями.
Ранее профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об исследовании китайских ученых. Специалисты пришли к выводу, что использующие очки люди заболевают COVID-19 в пять раз реже.
По словам Чепурнова, в выводах китайских ученых есть логика, так как «слизистая глаз является значимым контактным эпидемиологическим моментом». Но российским специалистам необходимо провести собственные исследования, чтобы сделать какое-то заключение.