Россиянам объяснили, почему нужно успеть привиться от ковида до сентября

Непривитым от коронавируса стоит сделать первый укол до конца лета. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

По словам медика, прививка от коронавируса может усугубить состояние человека, если он плохо себя чувствует или болеет. Поэтому врачи не вакцинируют больных.

«Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться», — рассказал Продеус радио Sputnik.

Он добавил, что болезнь может сказаться на качестве вакцинации. Осенью увеличивается число сезонных заболеваний, поэтому лучше получить первую дозу препарата от коронавируса до сентября.

«Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний», — отметил аллерголог.

Продеус подчеркнул, что несколько инфекционных процессов создают дополнительную нагрузку на иммунитет.