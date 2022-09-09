Россиянам объяснили, почему нельзя удалять аппендикс | 360°

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Россиянам объяснили, почему нельзя удалять аппендикс

Врач Водовозов: в аппендиксе находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с Ura.ru заявил, что аппендикс играет важную роль в иммунной системе человека, поэтому его желательно сохранять.

По его словам, через этот орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникают внутрь с пищей.

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«Аппендикс — это, с одной стороны, рудимент, но с другой — чрезвычайно важный орган для нашего иммунитета. И это сравнительно новые данные. Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей», — сказал Водовозов.

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Аппендикс играет существенную роль в восстановлении микрофлоры.

«Есть гипотезы, что в аппендиксе хранится своеобразный „бэкап“ микрофлоры. Например, если у нас какая-нибудь кишечная инфекция прошлась по толстой кишке, перебила там существенную часть нашего микробного сообщества, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры тех бактерий, которые нам необходимы, и происходит дозаселение», — резюмировал терапевт.

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