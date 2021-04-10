Россиянам объяснили, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Пока ученые не доказали, что излучение телефона способствует развитию злокачественных опухолей или онкологических заболеваний. Но лучше все равно рядом с ним не спать. Сообщило издание WeChat.

Ученый Шан Чжинань полагает, что нахождение человека рядом с гаджетом в течение ночи негативно сказывается на качестве сна. Последнее исследование показало, что при прекращении использования гаджета за 30 минут до отхода ко сну в течение четырех недель значительно улучшает сон.

Эксперты отметили, что мощность электромагнитного излучения мобильного телефона в режиме ожидания относительно низкая. Излучение возрастает при высокоскоростной передаче данных или разговоре. Поэтому лучше разговаривать через наушники.

Как правило, излучение преследует человека повсюду. Оно может иметь природное и техногенное происхождение. Большую опасность предоставляет ионизирующее излучение, которое обладает особой проникающей способностью и может вызывать ионизацию веществ. Но бояться повседневных источников облучения не стоит. Однако нужно обратить внимание на канцерогены, которые точно вызывают рак — сигареты, солнечный свет, выхлопные газы, бекон и другие.