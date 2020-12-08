Россиянам объяснили, почему нельзя пить алкоголь при вакцинации

За две недели до вакцинации от коронавируса рекомендуется не употреблять алкоголь. Кроме-того исключить его необходимо и в течение 42 дней после прививки. Спиртное может привести к серьезным последствиям, предупредил доктор химических наук Юрий Дрыгин.

«Ваш организм готовится к борьбе с инфекцией, защитная система находится в возбужденном состоянии. Если к этому добавить алкоголь, это может привести к выраженным последствиям», — сказал ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что от бокала шампанского ничего не будет, но злоупотреблять спиртным не стоит. Эффект от распития алкоголя может умножиться.

«Это может быть серьезным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция, надеюсь, дело не дойдет до анафилактического шока, который может уложить под землю», — отметил Дрыгин.

Кроме того, специалист высказал свое мнение о вакцине «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». По его словам, этот синтетический препарат больше подойдет детям и пожилым людям, чем вакцина «Спутник V».