Россиянам объяснили, почему нельзя купаться в линзах

Летом многие проводят выходные у водоемов и активно купаются. Но если человек носит контактные линзы, то перед заплывом их нужно обязательно снимать. В противном случае можно лишиться зрения, предупредил офтальмолог Алексей Егоров.

«В пресноводных, особенно стоячих водоемах есть акантамеба. Она любит особо людей, которые носят контактные линзы. Во время купания она очень здорово забирается под контактные линзы. Дальше развивается очень неприятный акантамебный кератит», — рассказал завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн № 2 радиостанции «Говорит Москва».

В дальнейшем инфекционное заболевание может привести к потере глаза или даже полной слепоте. Егоров подчеркнул, что в линзах купаться ни в коем случае нельзя. Если все-таки человек забыл и зашел в воду в контактных линзах, то после купания нужно как можно быстрее их снять и обработать раствором глазного антисептика.

Ранее врач-офтальмолог Юлия Шилова вовсе призвала россиян отказаться от ношения линз в жару. Она пояснила, что при высокой температуре воздуха слезная прослойка быстро испаряется, что может привести к травмированию роговицы.