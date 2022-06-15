Россиянам объяснили, почему интервальное голодание может навредить организму

Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов посоветовал россиянам отказаться от интервального голодания. В чем заключается его вред для организма, написало издание «Доктор Питер».

По словам медика, первым делом при интервальном голодании нарушается работа щитовидной железы, поскольку организм недополучает различных витаминов, таких как йод, цинк, железо и магний. Все они входят в состав основных минералов, которые участвуют в построении гормонов.

Кроме того, при интервальном голодании возникает дефицит белка, из которого и состоят сами гормоны, сообщило utro.ru.

«Голод продолжительностью до 36 часов не оказывает вредного воздействия на этот орган, если больше — щитовидка может начать жить своей отдельной жизнью», — добавил Кутушов.

Он также отметил, что сбой в работе щитовидной железы прямо отражается на физическом и психическом состоянии человека.