Россиянам объяснили, почему долго спать опасно

Врач-сомнолог, кардиолог, терапевт, эксперт по нарушениям сна международного уровня ESRS Надежда Бурко заявила, что долгий сон увеличивает риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом написал Ura.ru.

Специалист пояснила, что долго спать так же вредно, как и недосыпать. В обоих случаях страдает общее самочувствие человека.

«И недостаток сна, и его избыток отрицательно сказываются на нашем самочувствии. Появляется головная боль, усталость. Избыток и недостаток сна ведут к повышению рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и тревоги. В некоторых ситуациях появляется избыточная сонливость, которая может быть вызвана, например, депрессией или нарушениями ночного сна из-за остановок дыхания во сне (апноэ). В этом случае требуется диагностика и лечение основного заболевания», — сказала она.

По словам медицинского психолога Олега Долгицкого, в норме продолжительность сна человека должна находиться в районе восьми часов. Если же человек за это время не успевает отдохнуть и восстановиться, то значит в организме имеются какие-то нарушения.

«Это вполне может свидетельствовать о высоком уровне нагрузки. В этот период рекомендовано снизить факторы, повышающие уровень стресса. Рекомендуются прогулки, занятия физической культурой. Также следует уделять дополнительное внимание режиму отдыха и физической нагрузки», — сообщил Долгицкий.