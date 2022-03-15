Россиянам объяснили, почему бессмысленно скупать лекарства в аптеках

Крупные запасы лекарственных препаратов на складах, а также истекающие сроки годности делает бессмысленной их закупку впрок. Об этом РИА «Новости» рассказал врач клиник университета СамГМУ Николай Измалков.

«Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют», — сказал врач.

Он пообещал, что форс-мажорных ситуаций по лекарствам в России быть точно не должно, так санкции не коснулись их и прочих медицинских изделий. Самым сложным вопросом остается логистика необходимых препаратов.

«Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся», — добавил врач.

Измалков считает, что цена изменится в сторону повышения, но связано это будет с курсом валюты.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Андрей Голубев сказал, что Россия обладает достаточным запасом медикаментов.