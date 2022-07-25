Россиянам объяснили, по каким симптомам можно распознать инсульт

Невролог-реабилитолог Лаврентий Неустроев рассказал россиянам, что может быть предвестником инсульта, и на что необходимо обращать особое внимание. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Среди вредных привычек, которые могут спровоцировать болезнь, врач выделил курение, алкоголь и неправильное питание.

«Явные предвестники, которые приводят к инсультам, — это курение, ожирение, алкоголь, неправильное питание и повышенный холестерин. Если у человека возникают ишемические изменения, то нужно провести элементарную диагностику. Например, попросить человека улыбнуться», — сказал медик.

Неустроев добавил, что бить тревогу нужно в том случае, если у человека одна рука ниже другой, когда он поднимает их вверх. Также опасно отклонение языка в сторону.

Врач также подчеркнул, что при геморрагических инсультах у человека может быть постоянное повышение артериального давления и головные боли, а при ишемических — головокружение, слабость, онемение некоторых частей тела.