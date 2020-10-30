Россиянам объяснили отличия легкой формы коронавируса от тяжелой

При легкой степени COVID-19 80% заболевших выздоравливают без применения специальных лекарств. Следует лишь соблюдать постельный режим и правильно питаться. Основными признаками такой формы являются сухой кашель, слабость, боли в мышцах, мигрени, заложенность носа и тошнота.

Средняя степень характерна сильным кашлем, температурой выше 37,8 градуса, одышкой при физической нагрузке, болью при кашле, усталостью и отсутствием аппетита. Примерно у 10% пациентов обнаруживают эту форму. При таких симптомах необходимо обратиться за помощью к врачам как можно раньше. В среднем человек вылечивается за 10-20 дней.

Тяжелая степень является самой опасной. Чаще всего ей болеют пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. СОVID-19 перетекает в такую форму примерно на пятый день с появления первых признаков. У человека появляются одышка, сильный кашель, боль в груди от кашля, температура выше 38 градусов, ощущение сдавленности в груди, спутанность сознания. Отмечается, что тяжелая форма коронавируса почти всегда совпадает с пневмонией.