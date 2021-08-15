Россиянам объяснили, от какой работы возникают проблемы с сердцем

Чаще всего проблемы с сердцем появляются у людей, которые работают с химическими веществами, в местах, где высокие и низкие температуры. Об этом рассказали специалисты НИИ медицины труда имени Измерова.

Эксперты отметили, что проблемы с сердечно-сосудистой системой начинают возникать у работников от перенапряжения, физических нагрузок, воздействия химических веществ, производственного шума, высоких и низких температур.

«Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение. А также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, свинец, ртуть, бензол, марганец», — рассказали ученые в беседе с агентством Ura.ru.

Кроме того, монотонность труда, низкая физическая активность и умственное перенапряжение тоже негативно сказывается на здоровье. Известно, что эксперты ВОЗ относят заболевания сосудов и сердца к производственно обусловленным, когда симптомы приумножаются по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда.

Ранее стало известно, что российский «Университет 20.35» разработал систему для поиска идеальной работы.