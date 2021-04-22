Россиянам объяснили опасность обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты не такие полезные, как кажутся на первый взгляд. Кроме того, что они не являются источниками калорий, в них могут добавлять разные вредные добавки. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

По словам диетолога, в такие продукты могут добавлять сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы компенсировать консистенцию после удаления жиров и сделать вкус более приятным. Она назвала гарантию качества низкой.

Эксперт порекомендовала выбирать натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой. Все дело в том, что длительное употребление продуктов с добавками может быть вредно для здоровья, а еще это грозит набором лишнего веса.

Диетолог ранее предупредил, что продающиеся в аптеках чаи для похудения не помогут избавиться от лишнего жира. Они окажут мочегонный и слабительный эффект.