Россиянам объяснили опасность фиктивных сертификатов о прививке

Покупка фиктивного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса может обернуться реальным наказанием. Об этом предупредил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам депутата, те, кто прибегают к нечестным способам и приобретают документы о вакцинации, сильно рискуют.

«Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности», — пояснил Куринный радио Sputnik.

Он добавил, что речь идет об административной и даже уголовной ответственности. Все меры наказания прописаны в российском законодательстве. Депутат допустил, что спрос на фиктивные справки мог появиться как ответ на попытки заставить жителей страны привиться от коронавируса.

«Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше», — подчеркнул Куринный.

Ранее власти Краснодарского края объявили о введении ограничений для туристов. С 1 июля заселять в отели и санатории будут только тех, кто предъявит отрицательный ПЦР-тест. Начиная с 1 августа заселять в отели будут лишь привитых путешественников.