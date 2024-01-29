Здоровье 29 января 2024, 14:47 Россиянам объяснили одну из главных причин разрушения сосудов Врач Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов РИА «Новости»

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Одним из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов, является курение, заявила в беседе с «Российской газетой» терапевт Ирина Баранова. Помимо этой вредной привычки, негативно сказывается на здоровье и употребление вредной жирной еды.

По словам Барановой, именно курение и такие продукты выступают главными провокаторами разрушения сосудов и развития болезней сердца.

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Никотин и смолы попадают в дыхательные пути, а после — в систему кровообращения, указала врач. Это в два раза повышает риск патологии сердечной мышцы.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы терапевт посоветовала держать под контролем уровень инсулина, глюкозы и гомоцистеина в крови.

В частности, для контроля гомоцистеин важно, чтобы организм получал витамины группы В, а метаболические процессы были налажены.

Помимо этого, эксперт рекомендовала скорректировать рацион, снизив количество трансжиров. Для этого можно отказаться от употребления полуфабрикатов.