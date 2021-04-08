Россиянам объяснили, нужно ли прививать питомцев от коронавируса

Разработка вакцины против коронавируса для животных находится в процессе анализа. Но пока эксперты считают, что нет острой необходимости прививать домашних питомцев. Об этом рассказали во Всемирной организации здоровья животных (МЭБ).

Все дело в том, что собаки и кошки, по словам специалистов, находятся в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавируса.

«Необходимо принимать во внимание особые обстоятельства, связанные с вакцинацией животных, а именно вакцинация более уязвимых видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения», — сообщили в организации.

Однако эксперты добавили, если хозяин заразился коронавирусом, то ему необходимо избегать тесного контакта со своими домашними питомцами. Лучше, чтобы до полного выздоровления за животными ухаживал кто-то другой.

В ВОЗ ранее заявили, что человек может заразиться коронавирусом от домашних кошек, собак, тигров, норок. Мелита Вуйнович объяснила, что несколько животных, которые контактировали с заболевшими людьми, имели положительный результат теста на коронавирус.