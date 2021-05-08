Россиянам объяснили, на какую болезнь указывают холодные руки

Холодные руки могут указывать на заболевания вегетативной нервной системы. Таким мнением поделился заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.

«Если говорить о руках, то за них отвечает нижний шейный отдел позвоночника и верхний грудной отдел позвоночника, откуда идут нервные корешки к рукам, и в зависимости от раздражения чаще всего происходит сужение с поражением периферической нервной системы», — рассказал он ИА Nation News.

Однако этот симптом не так прост, как кажется на первый взгляд. В домашних условиях распознать проблемы сложно. Тем не менее в таком случае нужно особое внимание уделить шейному и грудному отделу позвоночника. Терапевт посоветовал пройти медицинское обследование, чтобы выяснить точные причины.

Врач должен провести диагностику, МРТ головного мозга с прицелом на промежуточный мозг, посмотреть, есть ли какие-нибудь нарушения, связанные с деятельностью высшего вегетативного центра гипоталамуса. Помимо этого, нужно посмотреть шейно-грудной отдел позвоночника и сосуды.

Как правило, вегетативные расстройства, связанные с генетическим состоянием вегетативно-нервной системы, могут зависеть и от стрессовых ситуаций. Речь идет о людях с психопатией, нервно-психическими расстройствами и от тех, у кого присутствуют психические атаки и страхи.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее рассказал, что холодные руки могут быть симптомом болезни Рейно.