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    08 мая 2021, 13:40

    Россиянам объяснили, на какую болезнь указывают холодные руки

    Анастасия Калинина

    Холодные руки могут указывать на заболевания вегетативной нервной системы. Таким мнением поделился заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский.

    Россиянам объяснили, на какую болезнь указывают холодные руки

    «Если говорить о руках, то за них отвечает нижний шейный отдел позвоночника и верхний грудной отдел позвоночника, откуда идут нервные корешки к рукам, и в зависимости от раздражения чаще всего происходит сужение с поражением периферической нервной системы», — рассказал он ИА Nation News.

    Однако этот симптом не так прост, как кажется на первый взгляд. В домашних условиях распознать проблемы сложно. Тем не менее в таком случае нужно особое внимание уделить шейному и грудному отделу позвоночника. Терапевт посоветовал пройти медицинское обследование, чтобы выяснить точные причины.

    Врач должен провести диагностику, МРТ головного мозга с прицелом на промежуточный мозг, посмотреть, есть ли какие-нибудь нарушения, связанные с деятельностью высшего вегетативного центра гипоталамуса. Помимо этого, нужно посмотреть шейно-грудной отдел позвоночника и сосуды.

    Как правило, вегетативные расстройства, связанные с генетическим состоянием вегетативно-нервной системы, могут зависеть и от стрессовых ситуаций. Речь идет о людях с психопатией, нервно-психическими расстройствами и от тех, у кого присутствуют психические атаки и страхи.

    Врач-невролог Павел Хорошев ранее рассказал, что холодные руки могут быть симптомом болезни Рейно.