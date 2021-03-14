Россиянам объяснили, можно ли вакцинироваться от коронавируса во время поста

С понедельника у православных россиян начнется Великий пост. Если соблюдать нестрогий пост и питаться сбалансированно, то вакцинироваться от коронавируса в этот период можно. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

«Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста», — передал ТАСС ее слова.

Тем не менее перед соблюдением строго поста, когда возможен дефицит некоторых пищевых веществ, нужно проконсультироваться с врачом. Это независимо от вакцинации. Как отметила диетолог Елена Чедия, во время строго поста нарушается белковый обмен. После введения прививки как раз происходит большая нагрузка на белковый обмен. Эксперт отметила: чтобы антитела образовались в организме, нужно достаточное количество белка.

Заслуженный врач России, профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко ранее сообщил, что пациентам с коронавирусом нельзя соблюдать пост. Для выздоровления больной должен получать полноценную пищу, уточнило Ura.ru.