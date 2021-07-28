Россиянам объяснили, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

К тромбозу — одному из распространенных осложнений при COVID-19 — люди предрасположены генетически. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«В первую очередь это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», — сказал Поздняков в беседе с РИА «Новости».

Эндотелий — одна из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-CoV-2, пояснил эксперт. Поэтому, когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, ток крови затрудняется. Восстанавливается эндотелий достаточно медленно. Кроме того, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом могут возникать тромбозы. Тем не менее человек может даже не подозревать, что у него развивается тромб.

Врач обратил внимание, что генетическая предрасположенность к тромбозу не означает наличие аналогичного заболевания у ближайших родственников. В обычной жизни это тоже не проявляется. Но у таких людей первая выявляемость часто оказывается смертельной, предупредил эксперт.

Чаще всего к тромбозу склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы, или пациенты с эндокринными заболеваниями, связанными с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом.