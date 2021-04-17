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    17 апреля 2021, 09:43

    Россиянам объяснили, кто наиболее подвержен сезонной аллергии

    Андрей Иванов

    Жители городов уязвимее к сезонной аллергии, чем люди, которые живут в сельской местности. Главный аллерген среди деревьев — береза. Об этом рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

    Россиянам объяснили, кто наиболее подвержен сезонной аллергии

    «Жители городов чаще страдают от респираторной аллергии, чем население сельской местности», — приводит РИА «Новости» слова Вершининой.

    Собеседница отметила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10 до 24%. Поллиноз сопровождает насморк практически в половине случаев. По словам Вершининой, в центре России главным аллергеном среди деревьев является береза. Также аллергикам мешают нормально жить весной ольха, лещина, дуб, ясень, вяз, клен и тополь. На юге — акация, каштан, платан и маслина.

    Она отметила, что маски и респираторы, которые сейчас надо носить для защиты от коронавируса, могут помочь уберечься от пыльцы, однако это не панацея.

    Ранее врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, если весной начинается поллиноз, то лучше сразу пойти к врачу, который подберет подходящее решение проблемы.