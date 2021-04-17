Россиянам объяснили, кто наиболее подвержен сезонной аллергии

Жители городов уязвимее к сезонной аллергии, чем люди, которые живут в сельской местности. Главный аллерген среди деревьев — береза. Об этом рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

«Жители городов чаще страдают от респираторной аллергии, чем население сельской местности», — приводит РИА «Новости» слова Вершининой.

Собеседница отметила, что распространенность аллергического ринита в России составляет от 10 до 24%. Поллиноз сопровождает насморк практически в половине случаев. По словам Вершининой, в центре России главным аллергеном среди деревьев является береза. Также аллергикам мешают нормально жить весной ольха, лещина, дуб, ясень, вяз, клен и тополь. На юге — акация, каштан, платан и маслина.

Она отметила, что маски и респираторы, которые сейчас надо носить для защиты от коронавируса, могут помочь уберечься от пыльцы, однако это не панацея.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, если весной начинается поллиноз, то лучше сразу пойти к врачу, который подберет подходящее решение проблемы.