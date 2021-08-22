Россиянам объяснили, когда стоит заканчивать дачный сезон

Дачный сезон необходимо вовремя заканчивать, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, нужно обратить внимание на комфортность пребывания в загородном доме. Особенно это касается ночного времени, так как во время сна стоит избегать переохлаждения.

«Ночные переохлаждения особенно опасны, если есть сквозняки или низкая температура в помещении, что свойственно дачным неутепленным домам. При таких обстоятельствах стоит уезжать с дачи где-то при ночной температуре +10 градусов или ниже», — пояснила Чернышова «Москве 24».

Она добавила, что можно еще ориентироваться на начало отопительного сезона в городе. Терапевт отметила, что переохлаждение может привести к простуде и обострению многих хронических заболеваний. В качестве примера Чернышова привела заболевания почек, к которым относится пиелонефрит. Также переохлаждение может обострить бронхиты и заболевания позвоночника — радикулит и остеохондроз.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе столицу ждет похолодание. Столбики термометров не покажут отметку выше +20 градусов тепла.