Россиянам объяснили, когда стоит выкинуть пластиковый контейнер

Далеко не все пластиковые контейнеры можно использовать для хранения еды. Непригодная для пищевых продуктов посуда может нанести вред здоровью. Об этом предупредила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Некоторые из видов пластиковых контейнеров не допускаются для контакта с пищевыми продуктами, или это тара одноразового применения. Могут быть указания к использованию: только для сухих сыпучих продуктов или только для холодной пищи, для горячих продуктов», — пояснила Раева радио Sputnik.

Она добавила, что еду из контейнеров многоразового использования необходимо перекладывать на тарелку. Постоянное царапание вилками и ножами нарушит целостность покрытия посуды.

«В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается», — отметила начальник отдела надзора.

По словам эксперта, пластиковый контейнер стоит заменить, если на нет появились царапины сколы или изменился цвет самого пластика. Кроме того, посуду необходимо выбросить при появлении неприятного запаха или химического привкуса еды. Раева порекомендовала выбирать вместо пластиковой посуды стеклянную, так как она дольше служит и является намного безопаснее.